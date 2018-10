Vater und Tochter wohl bei Familiendrama verletzt

Vater und Tochter werden mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 63-jährigen Vater wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. dpa

Der Hintergrund des Vorfalls vom Sonntag sei nach ersten Erkenntnissen eine schwere Erkrankung der 35 Jahren alten Tochter. Der Vater habe sich aufopferungsvoll um sie gekümmert. Wegen ihrer Krankheit soll die Frau in der Vergangenheit aber immer wieder von Selbstmordabsichten gesprochen haben. Laut den Ermittlern entschloss sich der 63-Jährige deshalb dazu, das Leben seiner Tochter und sein eigenes zu beenden.

Er besuchte die allein lebende 35-Jährige am Wochenende. Dabei soll er ihr mit einem Teppichmesser lebensgefährliche Schnittwunden am Hals und eine Stichwunde im Oberkörper zugefügt haben. Der Mann sei davon ausgegangen, dass seine Tochter an den Verletzungen sterben werde. Dann habe er sich selbst ein Messer in die Brust gerammt. Beide überlebten allerdings und befinden sich laut Ermittlern inzwischen außer Lebensgefahr. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen den 63-Jährigen am Dienstag einen Haftbefehl.