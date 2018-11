später lesen Vater von Bräutigam will möglichen Störer einsperren lassen Teilen

Weil er Angst davor hatte, dass ein Verwandter die Hochzeitsfeier seines Sohnes ruinieren könnte, ist der Vater eines Bräutigams mit einem ganz besonderen Anliegen bei der Polizei in Ludwigshafen erschienen: Der 58-Jährige bat die Beamten am Mittwoch darum, den Verwandten für einige Tage einsperren zu lassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa