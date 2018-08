später lesen Vater von getöteter Mia sagt im Kandel-Prozess als Zeuge aus FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia in Kandel (Pfalz) hat das Landgericht Landau ehemalige Mitbewohner des Angeklagten Abdul D. als Zeugen gehört. Sie sollten Auskunft darüber geben, wie der Beschuldigte in Neustadt an der Weinstraße die Zeit kurz vor dem Verbrechen verbrachte. dpa