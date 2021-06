Vater wegen Totschlags an seinem Baby vor Gericht

Die Fassade des Landgerichts in der Innenstadt. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Koblenz Weil er sein schreiendes Baby tödlich verletzt haben soll, steht ein junger Vater ab heute vor dem Landgericht Koblenz. Laut Anklage schüttelte der 28-Jährige im Dezember 2020 in seiner Wohnung in Wissen im Westerwald seine weinende Tochter gereizt mit erheblicher Kraft, so dass deren Kopf hin und her schwang.