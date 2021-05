Vatertag mit Abstand und Wetterkapriolen: Polizeikontrollen

Mainz Viele Bollerwagen werden wohl an Christi Himmelfahrt im Keller bleiben. Kontaktbeschränkungen, Alkoholverbot und mieses Wetter stehen einem ausgelassenen Feiertag in Rheinland-Pfalz entgegen.

Auch wenn die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz teils sinken - wegen der Corona-Pandemie bleiben Ordnungsbehörden und Polizei auch am Vatertag in Habachtstellung. Üblicherweise geht es für viele Männer an Christi Himmelfahrt mit dem Bollerwagen ins Grüne, doch dieser Tradition werden in diesem Jahr enge Grenzen gesetzt. Aus dem Innenministerium in Mainz hieß es am Dienstag: „Die rheinland-pfälzische Polizei wird auch an Christi Himmelfahrt und dem anstehenden verlängerten Wochenende auf die Einhaltung der Corona-Verordnung und des Bundesinfektionsschutzgesetzes achten.“