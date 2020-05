Vatertag und Christi Himmelfahrt: Polizei will kontrollieren

Zwei Männer mit Bollerwagen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Mainz Auch am Vatertag will die Polizei kontrollieren, ob bei den Ausflügen mit Bier und Bollerwagen Abstände eingehalten werden und es nicht zu größeren Versammlungen kommt. Die rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen würden an Christi Himmelfahrt landesweit mit rund 240 zusätzlichen Kräften unterstützt, teilte das Innenministerium mit.



