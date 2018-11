später lesen VDP-Weingüter schließen Traubenlese ab FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die rund 200 Spitzen-Weingüter des VDP-Verbands haben ihre Traubenlese in froher Zuversicht auf einen überdurchschnittlichen Jahrgang abgeschlossen. Die frühzeitige Lese habe die Frische in den Trauben erhalten und gebe den 2018er Weinen eine „sensationelle Aromatik“, erklärte am Montag der Kellermeister des fränkischen Weinguts Wirsching, Klaus-Peter Heigel. dpa