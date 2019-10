Verärgerter Fußgänger wirft Schlüsselbund nach Autofahrerin

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Neuwied Ein verärgerter Fußgänger hat in Neuwied seinen Schlüsselbund nach einer Autofahrerin geworfen und sie am Kopf getroffen. Die 18-Jährige verlor daraufhin kurzzeitig die Kontrolle über ihren Wagen und wurde durch den Wurf durch das geöffnete Fenster leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

