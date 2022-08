Veranstaltungen : Viel los am Wochenende in der Region – hier gibt’s Fotos von Festen, Konzerten & Co.

Foto: Rainer Neubert 62 Bilder Bilder vom Weinfest in Olewig am Samstagabend

Trier/Bitburg/Wittlich Vom Weinfest in Olewig über den Sommerkarneval in Wincheringen bis zur Laurentiuskirmes in Daun – am vergangenen Wochenende war einiges los. Hier finden Sie Bildergalerien von Veranstaltungen aus der ganzen Region.

Festivals, Weinfeste, Konzerte, Kirmes, Theater – in der Region finden in diesem Sommer wieder viele Veranstaltungen statt. Hier gibt es eine Auswahl der Events vom Wochenende mit vielen Fotostrecken.

Viele Musik-Fans aus der Metal- und Rock-Szene sind am Samstag in Bickendorf zusammengekommen. Denn nach 16 Jahren Pause fand dort wieder das Nimsrock-Festival statt.

Foto: Jürgen Kotz 10 Bilder Festival Nimsrock in Bickendorf

Die SCHMIT-Z-Family hat am Freitagabend im Brunnenhof die Premiere ihrer jüngsten Komödie „Das ist das Ende“ gefeiert. Eine Hommage an die Ausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“.

Auch bei der Kirmes in Temmels hatten die Besucher am Wochenende viel Spaß.

Foto: Soltau Dieter 13 Bilder Kirmes in Temmels

Das Feenland der Kulturgießerei in Saarburg haben viele fantasievolle Gestalten zum Leben erweckt – die Hauptdarsteller waren jedoch die Kinder.

Beim Sommer-Open-Air am Balduinsbrunnen hat Roman Lob am Freitag Stimmung gemacht.

Die einzige Tribute-Band der Fantastischen Vier, Vier Gewinnt, hat vor historischer Kulisse in Freudenburg gute Laune versprüht.

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes 17 Bilder Vier Gewinnt bringen mit Hip-Hop-Hits die Freudenburg zum Beben

Frohsinn und Fastnachtsgefühle auf dem Schulhof in Wincheringen gab es bei der Sommerkappensitzung des Karnevalsclubs.

Beim Festival „Klang und Glanz“ in Wiltingen hat alles gepasst: perfekte Organisation, Wetterglück, stimmungsvolle Umgebung – und natürlich leckerer Wein.

12 Bilder "Klang und Glanz", das Saarkind-Festival am Wiltinger Ufer

Aufregende und detailreiche Kostüme gab es zu sehen bei der Steampunk-Convention in Echternach.

Die Band Dire Strats hat beim Prümer Sommer schon am Donnerstag Stimmung verbreitet.

Fünf Tage lang feiern die Dauner ihre Laurentiuskirmes – und am ersten Kirmeswochenende gab es ordentlich Volksfeststimmung.

Fast 30 Bands und drei Tage Livemusik: Das ist das traditionsreiche Lott-Festival im Hunsrück.

Die Weinkirmes in Zeltingen hat Tausende Besucher an die Mosel gelockt.

Zum Abschluss gibt es noch ein paar Eindrücke vom Weinfassrollen am Sonntag auf dem Weinfest Olewig.

Foto: Rainer Neubert 25 Bilder Weinfest Trier in Olewig: So war der Sonntag

