Milder Winter Verbände: Erdbeeren können früh geerntet werden

Rot, süß und saftig: Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich dieses Jahr früher auf heimische Erdbeeren freuen. „Insgesamt sind wir früh mit der Ernte“, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. „In diesem Jahr hatten wir einen milden Winter und in den letzten Tagen gab es noch mal viel Sonnenschein und hohe Temperaturen auch in der Nacht.“