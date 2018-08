später lesen Verband: Ausländer fallen oft durch Führerscheintest FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Ausländer mit wenig Deutschkenntnissen scheitern nach Angaben des Fahrlehrerverbands Rheinland besonders häufig in der Führerscheinprüfung. „Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo Immigranten die theoretische Prüfung in zwölf Fremdsprachen ablegen können“, sagte Verbandschef Joachim Einig in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. dpa