Verband: Brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland

Der Mangel an Pflegekräften in Rheinland-Pfalz lässt sich nach Auffassung eines Fachverbands nur mit Hilfe von Beschäftigten aus dem Ausland bewältigen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen sofort Entlastung durch zusätzliche Kräfte in der Altenpflege, damit sie überhaupt einmal durchatmen können“, sagte Bernd Meurer nach einer Mitteilung vom Montag. dpa