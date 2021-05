Verband fordert 4000 Euro Einstiegsgehalt für Pflegekräfte

Mainz Der Regionalverband Südwest des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe fordert ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro für Pflegefachkräfte. „Eine Mindestlohndebatte wäre damit auch vom Tisch“, erklärte der Geschäftsführer des Regionalverbandes Südwest, Uwe Seibel, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den internationalen Tag der Pflegenden am Mittwoch (12.

Wertschätzung drücke sich nicht nur in Geld, sondern auch in der Autonomie beruflichen Handelns aus, erklärte Seibel. Das System sei nach wie vor stark arztzentriert, was an vielen Stellen Unterbrechungen in der Versorgung bedeute. „Etwa weil Pflegefachpersonen nicht in die Lage versetzt werden, gewisse Handlungen eigenverantwortlich durchzuführen, beispielsweise Wundverbände zu verordnen.“