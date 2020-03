Verband fordert Unterstützung für Betriebe wegen Coronavirus

Mainz Die Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz fordert von der Bundesregierung mit Blick auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus eine Unterstützung von Betrieben. „Die große Koalition muss jetzt zügig ihre Hausaufgaben machen“, erklärte der LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Mainz.

Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 wirke sich bereits auf einige Wirtschaftszweige aus. „Die Folgen in der Tagungs- und Tourismuswirtschaft sind heute schon erkennbar.“ Auch für die Industrie in Rheinland-Pfalz seien negative Folgen möglich, da die Betriebe überdurchschnittlich stark vom Export und vom Welthandel abhängig seien. Durch die Verbreitung des neuartigen Virus drohe eine Störung der Wertschöpfungskette. „Im schlimmsten Fall kommt es dann zu Produktionsausfällen bei uns.“ Außerdem könnten Unternehmen Märkte verlieren, beispielsweise aus logistischen Gründen oder weil sich Verbraucher in betroffenen Ländern zurückhielten. Hinzu komme noch, dass das Wachstum der Weltwirtschaft ohnehin verlangsamt sei.

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, schrieb indes laut Bericht der „Allgemeinen Zeitung“ in einem Brief an mehrere Landesministerien von Stornierungen in Betrieben aus Angst vor dem Coronavirus - vor allem im Tagungs- und Businessgeschäft. Das führe zu „nicht verkraftbaren Umsatzeinbrüchen“. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bestätigte den Eingang des Schreibens.