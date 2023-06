Betriebsklima Verband: Interesse an Bürohunden wächst

Um auf die Vorteile aufmerksam zu machen und für größere Akzeptanz für Hunde am Arbeitsplatz zu werben, veranstaltet der Tierschutzbund am Donnerstag den Aktionstag „Kollege Hund“. Der Bundesverband Bürohund ruft dann am 23. Juni zum weltweiten Bürohundetag („Take your dog to work day“) auf.