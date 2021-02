Verband: Kleidergeschäfte werden Winterware nicht los

Mainz Die Lager sind voll, die Läden zu. Der Online-Vertrieb ist nach Einschätzung des Handelsverbands für die meisten kleineren Modegeschäfte kein Rezept gegen die Umsatzverluste.

Kleider- und Schuhgeschäfte, aber auch Blumen- und Schmuckläden haben nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Handelsverbands in der Branche am meisten unter der erneuten Verlängerung des Corona-Lockdowns zu leiden. Die Textilgeschäfte würden ihre Winterware nicht los, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer der Deutschen Presse-Agentur. Das Einmotten der Ware oder der Weg über Großaufkäufer und Online-Verkäufe seien keine wirklich praktikablen Alternativen.

„Die Floristen in Rheinland-Pfalz sind sauer, weil in Hessen und anderen Bundesländern die Läden geöffnet haben dürfen“, berichtete Scherer. Zudem werde in rheinland-pfälzischen SB-Märkten oder Discountern, die geöffnet haben dürfen, derzeit stark für Blumen und Pflanzen geworben. „Das bringt die inhabergeführten Floristikläden auf die Palme“, sagte er. In einigen großen SB-Warenhäusern, die früher eigentlich keine oder nur ganz wenige derartige Waren in ihrem Sortiment geführt hätten, gebe es nun „ganze Regalreihen voll mit Blumensträußen, wo früher Obst und Gemüsen standen“. Laut Verordnung dürfte es eigentlich keine Sortimentserweiterung geben, „doch das wird anscheinend nicht ordentlich überwacht“, kritisierte Scherer.