Bahnkunden brauchen gute Nerven „Miserable Pünktlichkeit“: Verband sauer wegen ständiger Zugausfälle und Verspätungen

Trier · Kein Tag vergeht, an dem auch in der Region Züge ausfallen oder mit großer Verspätung unterwegs sind. Das könnte in Zukunft noch häufiger passieren.

14.12.2023 , 15:54 Uhr

Die häufigen Zugausfälle in der Region sind dem Zweckverband SPNV Nord ein Dorn im Auge. Foto: dpa/Stefan Sauer

Seit Sonntag ist der Bahnverkehr zwischen Trier und dem saarländischen Perl eingestellt. Begründung der Bahn: Wegen erhöhtem Krankenstand fehlt Personal. Auch ohne krankheitsbedingte Personalausfälle kommt es häufig zu Zugausfällen und Verspätungen.