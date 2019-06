Verband stellt Immobilien-Preisspiegel vor

Mainz Die in den vergangenen Jahren mancherorts deutlich gestiegenen Mieten sowie Kaufpreise für Häuser oder Wohnungen sind immer wieder großes Diskussionsthema. Frische Zahlen zur Entwicklung in Rheinland-Pfalz wird heute der Immobilienverband Deutschland (IVD) in Mainz vorlegen - und zwar einen Immobilien-Preisspiegel für insgesamt 64 Kommunen im Land.

Im vergangenen Jahr hatte der Verband bilanziert, steigende Immobilienpreise und Mieten seien nicht mehr länger nur ein Phänomen der Metropolregionen. Die Nachfrage sei in der Fläche angekommen. Damals berichtete der IVD bei den Preisen für Einfamilienhäuser von einem Plus von 4,6 Prozent im Landesdurchschnitt, bei Eigentumswohnungen gar von 6,1 Prozent. Der Anstieg der Mieten betrug seinerzeit dem Verband zufolge 3,5 Prozent.