Landwirtschaft Verbandspräsident schließt neue Bauernproteste nicht aus

„Und wenn es doch so kommt, muss den Betrieben, wie im vergangenen Jahr in Polen, eine Ausgleichszahlung geleistet werden - über die normalen Ausgleichszahlungen, die von der EU kommen, hinaus“, sagte Weber. „Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir auch in Deutschland sagen müssen: Stopp - wir haben eine Situation, in der wir unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr konkurrenzfähig vermarkten können.“