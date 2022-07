Arbeitskampf : Verbesserungen bei Standzeiten und Pausen für Busfahrer

Mainz Seit dreieinhalb Jahre dauert der Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag für Busfahrer an. Jetzt ist eine Einigung erzielt, und die Augen richten sich auf die Landesregierung.

Nach jahrelangem Streit über die Arbeitsbedingungen für Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gibt es für die Beschäftigten Verbesserungen bei der Bezahlung der Standzeiten und den Pausenregelungen. Außerdem werden Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie die Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsdienste angehoben. Das sieht ein Eckpunktepapier für den neuen Manteltarifvertrag vor, das die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) am Dienstag gemeinsam vorstellten.

Über den neuen Manteltarifvertrag soll in den kommenden Tagen und Wochen in den jeweiligen Gremien beraten werden. Er soll dann zum 1. Oktober in Kraft treten. Beide Seiten erhalten bis dahin ein Sonderkündigungsrecht. Wegen der Finanzierung des Abschlusses liege der Ball bei der Landesregierung, sagte VAV-Geschäftsführer Heiko Nagel. „Das Land muss uns nun bis spätestens zum 30. September aufzeigen, wie der Tarifabschluss über entsprechende Mechanismen refinanziert werden soll.“ Die Arbeitgeber müssten dann schauen, ob die versprochene Rechtssicherheit und Kostenübernahme auch tatsächlich umgesetzt werde. Er sei aber optimistisch, das dies gelingen werde.