später lesen Verbindende Kulturdenkmäler beim Tag des offenen Denkmals Teilen

Twittern

Teilen



An denkmalgeschützten Orten in Rheinland-Pfalz können Besucher am 9. September „entdecken, was uns verbindet“. Unter diesem Motto des bundesweiten Tags des offenen Denkmals beteiligt sich zum ersten Mal auch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) an der Veranstaltung. dpa