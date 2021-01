Verbotenes Autorennen in Mainz

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa

Mainz Nach einem verbotenen Autorennen in Mainz sucht die Polizei nach Zeugen. Einer Streife seien am Donnerstagabend zwei Wagen aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie seien stadtauswärts mit bis zu 145 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen.

