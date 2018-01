später lesen Verbotenes Überholmanöver: Ehepaar stirbt bei Frontalcrash FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Beim Frontalcrash zweier Autos nach einem verbotenen Überholmanöver ist ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Zudem wurden bei dem Unfall am Dienstag auf einer Landstraße nahe Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) der junge Unfallverursacher sowie sein Beifahrer schwer verletzt, wie die Polizei in Worms mitteilte. Der junge Fahrer hatte demnach in einer Kurve mit seinem leistungsstarken Geländewagen ein Überholverbot ignoriert. Als er bereits mehrere Fahrzeuge hinter sich gelassen hatte, stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto des älteren Paares zusammen. Die Eheleute starben noch an der Unfallstelle. Das genaue Alter der Unfallbeteiligten war zunächst noch nicht bekannt. dpa