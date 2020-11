Verbraucherpreise gesunken: Energie deutlich billiger

Bad Ems Die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz sind im November um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Hauptgrund dafür waren deutlich niedrigere Energiepreise, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte.

Im Oktober betrug die Inflationsrate 0,0 Prozent nach minus 0,1 Prozent im September.