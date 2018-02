später lesen Verbraucherschutz-Minister für Sammelklage FOTO: Sophia Kembowski FOTO: Sophia Kembowski Teilen

Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen im Bund haben sich die Verbraucherschutzminister der Länder und der Verbraucherzentrale Bundesverband für die Einführung einer Sammelklage ausgesprochen. Saar-Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD), der den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz inne hat, sowie der Vorstand des Bundesverbandes, Klaus Müller, wandten sich in einem gemeinsamen Brief an die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU). Darin heißt es, es sei „dringend geboten“, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. dpa