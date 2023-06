Zeugenaufruf Verdacht auf Tötungsdelikt: Polizei bittet um Mithilfe

Der Mann sei am 30. Dezember vergangenen Jahres zuletzt gesehen und am 3. Januar von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet worden, hieß es weiter. Kurz darauf wurde sein Fahrzeug auf einem Forstweg in einem Waldgebiet bei Greimerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich gefunden. Es sei vollständig ausgebrannt und zuvor mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden, so die Mitteilung der Polizei. Den Angaben zufolge könne ausgeschlossen werden, dass der Mann im Wagen verbrannte. Die Ermittler vermuten, dass sein Leichnam zu einem unbekannten Ort gebracht wurde. Die mutmaßliche Tat dürfte sich demnach zwischen dem 30. und 31. Dezember ereignet haben.