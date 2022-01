Verdacht auf Untreue am Flughafen Hahn

Koblenz/Hahn Der Flughafen Hahn kommt nicht aus den Schlagzeilen. Es gibt dort Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue, Betrug und Insolvenzverschleppung. Das höchste EU-Gericht fällt in anderer Sache ein Urteil. Derweil läuft die Suche nach Investoren weiter.

Am inzwischen insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gibt es laut Staatsanwaltschaft Koblenz Verdacht auf bandenmäßige Untreue, Subventionsbetrug und Insolvenzverschleppung. Unabhängig davon hat die Lufthansa vor dem höchsten EU-Gericht jetzt eine Niederlage erlitten, bei der es ebenfalls um den Hahn ging - allerdings nicht unter strafrechtlichen Vorzeichen.

Schon zweimal gab es am Flughafen eine Razzia. Die Ermittler haben insgesamt vier Verantwortliche von insgesamt sechs Firmen sowie einen Geschäftspartner im Visier. Das Land Rheinland-Pfalz soll bei dem mutmaßlichen Subventionsbetrug einen Schaden von mindestens 400.000 Euro erlitten haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Vier der fünf beschuldigten Männer werden verdächtigt, mit einem „gemeinsamen Tatplan“ zwischen Juli 2017 und Mai 2020 mit Untreue und bandenmäßiger Untreue bei Firmen „Vermögensverluste großen Ausmaßes“ verursacht haben. Drei dieser Beschuldigten sollen laut Staatsanwaltschaft in zwei Fällen Einnahmen von Gesellschaften entnommen und für sich selbst verwendet haben. Sie sollen auch zweimal Rechnungen an eine Firma bezahlt haben - im Wissen um fehlende Leistungen dafür. Mieteinkünfte eines Unternehmens seien nicht verbucht worden. Die Schadenshöhe der Untreue könne noch nicht beziffert werden, hieß es weiter.

Der Flughafen Hahn meldete im Oktober 2021 Insolvenz an. Der inzwischen ebenfalls angeschlagene chinesische Konzern HNA hatte 2017 für rund 15 Millionen Euro 82,5 Prozent des Flughafens vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Das Land Hessen hält noch 17,5 Prozent. Die Suche nach Investoren läuft.

Die Lufthansa verlor unterdessen endgültig einen jahrelangen Streit über Millionenhilfen für den Hahn. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wies am Donnerstag eine Klage des Konzerns gegen die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz zurück. Dabei ging es unter anderem um eine Kreditlinie - vergleichbar mit einem Dispokredit auf einem Girokonto - von 45 Millionen Euro. Zudem entschied das höchste EU-Gericht, dass die Lufthansa die Verfahrenskosten des Landes und der EU-Kommission tragen muss. (Rechtssache C-594/19)

In anderen Rechtsstreitigkeiten mit der Frage, ob staatliche Zahlungen für den Flughafen Hahn wettbewerbsverzerrend waren, hatte die Lufthansa einen Prozess gewonnen - aber auch welche verloren. Nun bedauerte sie, „dass das Gericht in diesem Verfahren unserer Argumentation nicht gefolgt ist“. Die Lufthansa bleibt nach eigenen Worten „davon überzeugt, dass bestimmte Zuwendungen an den Flughafen Hahn sowie Verträge des Flughafens mit Ryanair nicht mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar sind“. Sie werde sich weiter für faire Rahmenbedingungen im Wettbewerb einsetzen.