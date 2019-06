Fußball : Fußballclubs, Burger und Luxusuhren

Erinnerung an glorreiche Zeiten, die man in Kaiserslautern – auch mit Hilfe des Luxemburger Investors Flavio Becca – liebend gern wiederbeleben würde: Der Laster mit den damaligen Spielern des 1.FC Kaiserslautern fährt am 10. Mai 1998 dicht umsäumt von Fans durch die Innenstadt. Vor 21 Jahren gewann der Verein als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft. . Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Luxemburg Der als der reichste Luxemburger geltende Flavio Becca will nicht nur den 1. FC Kaiserslautern retten. Er ist auch an etlichen Firmen beteiligt, betreibt eine Motorradmannschaft und hat in ein großes Einkaufszentrum in Luxemburg investiert. Nun droht dem gelernten Maurer ein Prozess wegen angeblicher Veruntreuung und Geldwäsche.

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Gibt man bei Google den Namen Flavio Becca ein, spuckt die Suchmaschine über 50 000 Einträge aus. Der gelernte Maurer, Sohn italienischer Einwanderer, ist eine schillernde Person in Luxemburg. In den 1990er Jahren hat er begonnen, sein heutiges, mehr als 80 Firmen umfassendes Imperium aufzubauen, als er die Baufirma seines Vaters übernahm und mit dem Bau und der Finanzierung von Immobilien Millionen verdient hat. Heute gilt der 56-jährige Baulöwe Becca als reichster Luxemburger und Milliardär. Wie groß sein Vermögen tatsächlich ist, weiß keiner so genau. Laut Handelsregister betrug die Bilanzsumme seiner Promobe Finance, die an verschiedenen Firmen Beccas beteiligt ist, im Jahr 2017 rund 140 Millionen Euro, das Eigenkapital lag bei rund 115 Millionen Euro. Neben Becca ist dessen Vater als Gesellschafter eingetragen. Das Unternehmen ist auch an der Burger-Kette Quick in Luxemburg beteiligt, die dort über 100 Restaurants betreibt.

In die Schlagzeilen geriet Becca, als er im luxemburgischen Livingen ein neues Nationalstadion mit angeschlossenem Einkaufszentrum auf seinem eigenen Grund bauen wollte. Der Stadionbau scheiterte 2012, weil die Regierung ihn nach langwierigen Streitereien um die Planung und Finanzierung stoppte.

Extra Das sind die Vorwürfe gegen Becca Der luxemburgische Bauunternehmer und Investor beim 1. FC Kaiserslautern, Flavio Becca, muss sich voraussichtlich Anfang 2020 vor einem Gericht des Großherzogtums verantworten. Ihm werden Geldwäsche und Veruntreuung von Firmengeldern vorgeworfen. Dies teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit. Zuvor hatte der luxemburgische Kassationsgerichtshof zwei Beschwerden gegen das kommende Gerichtsverfahren und gegen die Beschlagnahme von diversen Luxusuhren in Beccas Büro abgelehnt.Dem 56-jährigen Becca wird vorgeworfen, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer einer Reihe von Firmen zwischen 2004 und 2011 Luxusuhren gekauft zu haben. Ermittler hatten Medienberichten zufolge 2011 bei Becca eine Reihe originalverpackter teurer Armbanduhren gefunden. Der Anwalt erklärt dazu, Becca habe lediglich „Investitionen im Interesse der Unternehmensgruppe“ vorgenommen. Er bestreite den Vorwurf der Geldwäsche und der Untreue. ⇥(dpa)

In dieser Zeit gab es Korruptionsvorwürfe gegen Becca. Er soll namhafte luxemburgische Politiker mit Reisen und Luxusgütern bestochen haben, um an Aufträge zu kommen. Auch der damalige Staatsminister Jean-Claude Juncker wurde in diesem Zusammenhang genannt. Wie alle anderen Politiker bestritt er, Geld oder Vorteile von Becca erhalten zu haben.

Ganz aufgegeben hat Becca die Idee eines Stadions nicht. Er wollte dem vom ihm gesponserten und vom aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammenden Dino Toppmöller trainierten luxemburgischen Erstligisten und Landesmeister F91 Düdelingen ein neues Stadion bauen. Die Stadt lehnte ab. Nun will er dem belgischen Drittligisten Exelsior Virton eine neue Spielstätte bauen. Becca, der sich auch Sportmäzen nennt, ist Großsponsor des Vereins. Diese Woche wurde bekannt, dass Dino Toppmöller als Trainer nach Virton gehen wird.

Toppmöllers Vater, der ehemalige Fußballprofi Klaus Toppmöller, sagte der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“: „Wir sind gute Freunde und ich gebe ihm Ratschläge.“ Gegenüber dem Fernsehsender „Sport1“ sagte der ehemalige Spieler des FC Kaiserslautern, dass sich der Kontakt zu dem Luxemburger durch dessen geplanten Einstieg bei den Roten Teufeln (Becca will 2,6 Millionen Euro in den finanziell angeschlagenen Verein investieren) „intensiviert“ habe. „Wir arbeiten eng zusammen, was Fußball betrifft. Und natürlich sprechen wir sehr oft über die Roten Teufel“, wird Toppmöller zitiert. Er soll demnach auch an Verhandlungen über eine Rettung des Traditionsvereins beteiligt gewesen sein.

Es wird vermutet, dass Beccas Engagement bei den Roten Teufeln nicht nur etwas mit dem Fußball zu tun hat. Angeblich soll Becca auch Interesse an Grundstückstücken rund um das Stadion auf dem Betzenberg und in der Stadt Kaiserslautern haben. Möglicherweise will der Luxemburger auch das Stadion selbst kaufen. Auch, so wird gemunkelt, erhofft sich Becca durch den Einstieg beim FCK, Werbung für den von ihm vertriebenen Energydrink Leopard zu machen und damit diesen auf den deutschen Markt zu bringen. Auf der Internetseite von Leopard wird das Produkt als „the best for the greatest“ (das Beste für die Größten) und als einzigartige Erfrischung mit „100 Prozent natürlichen Zutaten“ beworben.

Unter dem Namen Leopard gründete Becca 2011 ein Radsportteam, in dem die Luxemburger Profis und Brüder Andy und Fränk Schleck mitfuhren. Zwei Jahre danach trennte sich Becca von dem Team. Medien berichteten damals, der Radrennstall sei über die Trägergesellschaft Leopard S.A. mit 7,6 Millionen Euro verschuldet. Der US-Fahrradhersteller Trek führte das Team weiter.

Über Leopard Racing sponsort Becca eine Motorrad-Mannschaft, die bei der Moto3-Weltmeisterschaft bereits mehrmals erfolgreich war.

Auch wenn es bislang mit dem eigenen Stadion noch nicht geklappt hat, so hat Becca aber ein großes Einkaufszentrum realisiert. Nicht wie ursprünglich geplant in Livingen, sondern in der Hauptstadt Luxemburg. Im Viertel Cloche d’Or eröffnete vor wenigen Tagen eine 75 000 Quadratmeter große Shoppingmeile mit 130 Geschäften und 20 Restaurants. Elf Millionen Kunden sollen pro Jahr dort kaufen und bummeln.

Am Dienstag geriet Becca wieder in die Schlagzeilen. Es wurde bekannt, dass er sich vor einem Gericht in Luxemburg wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und der Veruntreuung von Firmengeldern verantworten muss.

Beccas Rechtsanwalt André Lutgen betonte in gestern, die Entscheidung des sogenannten Kassationsgerichtshofes habe nichts mit einer Affäre um angebliche Korruption beim Bau von zwei Einkaufszentren zu tun, die Luxemburg seit Jahren beschäftigt. Bei der Anklage geht es um Luxusuhren, die Ermittler 2011 bei einer Hausdurchsuchung bei dem Unternehmer gefunden haben. Es besteht der Verdacht, dass durch den Kauf der Uhren Firmengeld veruntreut und möglicherweise Geldwäsche betrieben wurde.

Der Luxemburger Investor Flavio Becca. Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Bouvy