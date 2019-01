später lesen Verdachtsfall: Blauzungenkrankheit im Kreis Trier-Saarburg FOTO: Ralf Roeger FOTO: Ralf Roeger Teilen

Wegen des Verdachts auf Blauzungenkrankheit ist in einem Betrieb im Kreis Trier-Saarburg ein Kalb vorsorglich getötet worden. Der Verdacht habe sich bei einem Routinetest ergeben, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Thomas Müller, am Freitag in Trier. dpa