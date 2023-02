Kriminalität : Attacke auf Polizei: Verdächtiger wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Trierer Rechtsanwalt Thomas Roggenfelder (links) mit seinem Mandanten Michael E.. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Der 42-jährige Michael E. wurde in der Nacht zum Freitag nach einem Gerangel mit der Polizei festgenommen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert er seine Sicht der Dinge.

In der Diskussion über die gewalttätigen Übergriffe auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier-West hat sich erstmals einer der beiden Tatverdächtigen zu Wort gemeldet. Wie zuvor schon sein Anwalt Thomas Roggenfelder wehrt sich jetzt auch Michael E. selbst gegen seine Vorverurteilung. „Ich wünsche mir, dass ordentlich ermittelt wird und die Wahrheit ans Licht kommt“, sagte der 42-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Er mache der Polizei keine Vorwürfe, so der Trierer. Aber er habe weder mit Gegenständen auf die Beamten eingeschlagen, noch sei er Anführer einer größeren Gruppe Randalierer gewesen, sagt Michael E.

Der Trierer und sein 21-jähriger Cousin waren in der Nacht zum Freitag vor einer Diskothek in Trier-West festgenommen worden. Zuvor waren nach Darstellung der Polizei mehrere Beamte aus einer etwa 40-köpfigen Gruppe heraus mit Glasflaschen, Holzstöcken und Schaufeln attackiert worden. Erst nachdem einer der Polizisten zwei Warnschüsse abgegeben habe, soll sich die Lage nach Polizeiangaben beruhigt haben. Michael E. war nach eigenen Angaben zuvor in der Nacht aus der Stadt zur Diskothek gelaufen, weil sein Sohn ihn um Hilfe gebeten habe. Der 18-Jährige war in eine Schlägerei verwickelt und wurde daraufhin aus der Diskothek geworfen.

Polizeisprecher Uwe Konz sagte unserer Redaktion, man nehme die Aussagen des 42-Jährigen zur Kenntnis. „Wir kommentieren aber nicht jeden Vorwurf, der erhoben wird.“ Am Ende sei die rechtliche Bewertung der einzelnen Sachverhalte die Aufgabe der Staatsanwaltschaft und des Gerichts, so der Polizeisprecher.

Am Mittwochnachmittag wird der Vorfall in Trier-West auch zum Thema in der Landespolitik. Die Ampel-Fraktionen aus SPD, Grünen und FDP hatten am Tag nach der Tat eine Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags in Mainz beantragt. Der Innenausschuss-Vorsitzende Dirk Herber (CDU), selbst auch Polizist, erwartet allerdings keine Ergebnisse. „Ich finde das Vorgehen der Ampel völlig unpassend“, sagte er dem Trierischen Volksfreund.

Herber gehe von einer Sitzung aus, bei der Innenminister und regierungstragende Fraktionen wieder ihre übliche „Betroffenheitsrhetorik“ vortragen würden. „Wenn wir es stattdessen nicht endlich schaffen, Lösungen für diese Probleme umzusetzen, laufen wir Gefahr, noch mehr Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates zu verlieren“, sagte Herber. Er erwarte von der Landesregierung konkrete Vorschläge für eine bessere Ausstattung der Polizei oder ein neues Gesetz.