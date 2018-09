später lesen Verdächtiger Gegenstand an Bahnlinie gibt Rätsel auf FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist der Bahnverkehr zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern am Samstagabend zeitweise eingestellt worden - angrenzende Häuser wurden evakuiert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal am Sonntag mitteilten, wurde das Objekt an der Bahnlinie von Zeugen entdeckt und gemeldet. dpa