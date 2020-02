Verdächtiger nach Brandstiftung in Tiefgarage festgenommen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild/dpa.

Saarbrücken Nach einem Feuer in einer Tiefgarage in Saarbrücken ist ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagmorgen in der Garage ein SUV in Flammen aufgegangen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa