später lesen Verdächtiger nach Messerstichen auf 20-Jährigen in Haft FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Nach Messerstichen auf einen jungen Mann ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Der Verdächtige habe die Tat eingeräumt und sitzte nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilten die Polizei in Mainz und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Freitag mit. dpa