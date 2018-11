später lesen Verdächtiges Pulver löst Polizeieinsatz aus FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Tüten mit der Aufschrift „Sprengpulver“ haben in Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern) zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand ein Mann am Montag im Keller seines Hauses zwei geöffnete Plastiksäcke, in denen sich ein dunkles Pulver befand. dpa