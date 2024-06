Tarifstreik Verdi ruft Busfahrer erneut zu Streiks auf

Im Tarifstreit des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi kurzfristig zu weiteren Streiks aufgerufen. Ein von Verdi gesetztes Ultimatum sei ohne einen Lösungsvorschlag der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) am Donnerstag abgelaufen, teilte Verdi am Freitag mit. Daher würden vom (heutigen) Freitag, 8.00 Uhr, bis zum Schichtende am Sonntag sämtliche Betriebe der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Dem VAV warf die Gewerkschaft „Hinhalte-Spielchen“ vor, die auf dem Rücken der Beschäftigten und Fahrgäste ausgetragen würden.