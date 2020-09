Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei der Post auf

Eine Fahne von Verdi weht während einer Kundgebung. Foto: Ina Fassbender/dpa/Symbolbild

Mainz Verdi hat im Tarifstreit mit der Post Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung erneut zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Betroffen seien am Freitag Standorte im saarländischen Völklingen, in Koblenz, Göllheim und Rockenhausen (beide im Donnersbergkreis) sowie in Alzey und Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen, teilte die Gewerkschaft mit.

