Verdi stellt für Busfahrer ein Ultimatum

Mainz Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf die Arbeitgeber im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz: Wenn es bis zum 1. März kein annehmbares Angebot gebe, werde eine Urabstimmung für einen landesweiten unbefristeten Streik organisiert, sagte Verdi-Sekretär Marko Bärschneider am Freitag in Mainz.



Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Gewerkschaft verbindet ihr Ultimatum mit der Forderung nach einem Angebot auf dem Niveau des hessischen Abschlusses vom Dezember vergangenen Jahres. Dies bedeute eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit 13,23 Euro auf 15,60 Euro und ein 13. Monatsgehalt. Als Kernforderung nannte Verdi aber eine Bezahlung auch für Pausen zwischen einzelnen Diensten. Busfahrer seien teilweise 12 bis 13 Stunden am Tag unterwegs, erhielten aber für die Unterbrechung zwischen den Diensten keine Vergütung. „Das ist aus unserer Sicht Diebstahl, das ist ein Griff ins Portemonnaie der Beschäftigten“, sagte Bärschneider.