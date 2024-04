Tarifstreit im privaten Busgewerbe Hiobsbotschaft für Buskunden: Busfahrer der privaten Betriebe wollen komplette nächste Woche streiken

Update | Trier · Erneut sind die Busfahrer der privaten Betriebe zum Streik aufgerufen. Die Auswirkungen sollen am Montag in ganz Rheinland-Pfalz zu spüren sein. Was bislang zu den Auswirkungen und betroffenen Betrieben bekannt ist.

12.04.2024 , 10:15 Uhr

Viele Busse privater Betriebe werden ab Montag wieder in den Depots bleiben. Foto: dpa/Thomas Frey