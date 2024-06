Mainz Verdi und Arbeitgeber ringen um Lösung im Tarifkonflikt

Im festgefahrenen Tarifstreit des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz ringen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber weiter um eine Lösung. Die Arbeitgeber hätten den Vorschlag für ein Mediationsverfahren unterbreitet, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Montag in Mainz. Diesen Weg könne Verdi sich vorstellen. Allerdings müsste dieser Vorschlag auch mit einer Verbindlichkeit verbunden sein und in einer Schlichtung enden.