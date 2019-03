später lesen Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen fast unverändert Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz verdienen Frauen noch immer deutlich weniger als Männer, arbeiten aber auch häufiger in Branchen mit niedrigeren Löhnen. Die Lücke im Verdienst zwischen Männern und Frauen lag im Jahr 2018 bei rund 19 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag zum „Equal Pay Day“ am 18. März mitteilte. dpa