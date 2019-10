Verein „Kinderaktionshilfe“ sammelt keine Spenden mehr

Trier Der Verein „Kinderaktionshilfe“ mit Sitz in Lübeck sammelt in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr. Dazu habe er sich selbst verpflichtet, als er sammlungsrechtlich überprüft worden sei, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Mittwoch in Trier mit.

