Flutkatastrophe : Verein mit zwölf Fluttoten findet kein neues Grundstück

Sinzig Ein Dutzend Menschen stirbt bei der Ahr-Flut in einem Wohnheim. Für die Überlebenden gibt es immer noch keine dauerhaft neue Heimat.

Die Tragödie in dem Wohnheim an der Ahr in Sinzig ereignete sich in der Flutnacht auf den 15. Juli 2021. Der Geschäftsführer des Landesverbands der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, Matthias Mandos, erklärte kurz danach: „Das Wasser drang innerhalb einer Minute bis an die Decke des Erdgeschosses.“ Die Nachtwache habe nur noch einen Teil der Bewohner retten können. Heute ist das verwüstete Haus entkernt. Davor haben Freiwillige eine Art Gedenkbeet mit Blumen angelegt.