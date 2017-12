später lesen Vereinsheim brennt nieder - 200 000 Euro Schaden Teilen

Beim Brand eines Vereinsheims in Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist am Dienstag ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Die Brandursache sei noch nicht geklärt, teilte die Polizei in Neustadt an der Weinstraße mit. Das zweigeschossige Gebäude brannte komplett nieder, es war zunächst nicht begehbar. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. dpa