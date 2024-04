Rechtsextremismus „Vereinte Patrioten“: Angeklagte in weiterem Terror-Prozess

Ab Mitte April stehen eine weitere Frau und ein Mann wegen Vorwürfen in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ vor Gericht. Die 33-Jährige sei wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund angeklagt, teilte das Oberlandesgericht Koblenz am Dienstag mit. Sie soll die Pläne der Gruppe gebilligt und gefördert haben. Bei der 33-Jährigen handelt es sich laut Gericht um die Tochter eines der bereits angeklagten mutmaßlichen Mitglieder der Terrorgruppe. Das Verfahren soll am 18. April beginnen.