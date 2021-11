Vereinzelt Glätteunfälle in der Eifel

Trier Schneefall vor allem in den Höhenlagen der Eifel hat in der Nacht auf Samstag vereinzelt zu Glätteunfällen geführt. Meist sei es aber bei kleineren Rutschpartien geblieben, die glimpflich ausgegangen seien, es habe keine größeren Personenschäden gegeben, teilte ein Polizeisprecher in Trier mit.

