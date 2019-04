Verengungen aller Koblenzer Rheinbrücken im Berufsverkehr

Stau, Stau, Stau: Mit der Teilsperrung einer weiteren Brücke am Wochenende waren am Montag erstmals alle drei Rheinquerungen in Koblenz im werktäglichen Berufsverkehr verengt. Polizeisprecher Lars Brummer berichtete von kilometerlangen Staus etwa auf der Autobahn 48 und der Bundesstraße 42: „Wir haben das von einem Polizeihubschrauber aus beobachtet.“ dpa

Laut Polizeisprecher Brummer wird sich in der näheren Zukunft wohl kaum viel an den Staus ändern, auch wenn zum Beispiel große Firmen mit flexibleren Arbeitszeiten reagieren wollten. Auch mehr Bus-, Fähr- und Seilbahnfahrten werden in der Rhein-Mosel-Stadt diskutiert.

Abgesehen von den Fahrbahnverengungen auf der Süd- und der Bendorfer Brücke wegen Sanierungen wurden in der Nacht vom Freitag auf Samstag auch zwei der vier Fahrspuren der innerstädtischen Pfaffendorfer Brücke gesperrt - wegen laut Stadtverwaltung größerer Schäden als erwartet. Nach einer Ertüchtigung soll mittelfristig wieder eine dritte Spur auf dieser Rheinquerung freigegeben werden - und langfristig an derselben Stelle eine neue Brücke entstehen. Das Koblenzer Baustellenchaos soll auf Antrag der CDU- und AfD-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag am 18. April auch den Verkehrsausschuss in Mainz beschäftigen.