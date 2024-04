Untreue-Verdacht Verfahren gegen früheren Homburger Bürgermeister eingestellt

Ein Verfahren wegen Untreue- und Betrugsverdachts gegen Homburgs ehemaligen Bürgermeister Klaus Roth ist dem Landgericht Saarbrücken zufolge vorläufig eingestellt worden. Dem Angeklagten sei auferlegt worden, innerhalb von sechs Monaten 6000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen, teilte das Gericht in der saarländischen Landeshauptstadt am Freitag mit. Erfülle er die Auflage, werde das Verfahren endgültig eingestellt, hieß es. Zuerst hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet.