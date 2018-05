später lesen Verfahren gegen Nürburgring-Geschäftsmann eingestellt Teilen

Neun Jahre nach der gescheiterten Finanzierung für den überdimensionierten Freizeitpark am Nürburgring ist das Verfahren gegen einen Schweizer Geschäftsmann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingestellt worden. Die beiden angeklagten Straftaten unterlägen nicht dem deutschen Recht, wie das Landgericht Mainz am Mittwoch mitteilte. Die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat sei im einen Fall in der Schweiz, im anderen Fall in Liechtenstein geschehen. dpa