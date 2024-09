Kultur Verfahren gegen Trierer Ex-Theaterintendanten eingestellt

Sibelius war sowohl für die künstlerische als auch die kaufmännische Leitung des Hauses verantwortlich gewesen. Am Schluss sei ihm das „über den Kopf gewachsen“, sagte Ammer. Die Stadt Trier hatte sich Ende 2016 nach gut einem Jahr von dem Ex-Intendanten getrennt. Der Österreicher berichtete, nach seiner Zeit in Trier keine Aufträge mehr bekommen zu haben. Er sei länger krank gewesen und habe nun in Linz unter anderem als Psychotherapeut neu angefangen. „Künstlerisch war der Zug abgefahren“, sagte er.