Verfahren nach Abgasskandal: Streit um Gerichtsstand

Mainz Im Verfahren um Schadenersatzforderungen des Landes Rheinland-Pfalz gegen Volkswagen (VW) im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal streiten beide Parteien um den Gerichtsstand. Während das Land das Mainzer Landgericht für zuständig hält, bezweifeln die Vertreter des Wolfsburger Konzerns dies.

Bei einem Verhandlungstermin am Freitag in Mainz deutete die Richterin an, sich für zuständig zu halten und auch grundsätzlich von einer Schadenersatzpflicht auszugehen. Entschieden werden dürfte in der Frage des Gerichtsstandes nun in einigen Wochen.